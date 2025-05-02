Alışverişe Taksit Freni: Takibe Düşen Kişi Sayısı 2 Milyonu Aştı

Artan yaşam maliyetleri karşısında temel ihtiyaçlarını kredi kartıyla karşılayan milyonlarca kişi borcunu ödeyemeyince takibe düştü. Vatandaş, taksitli alışverişle bütçesini dengelemeye çalışsa da firmalar taksit sayılarını 2 aya kadar düşürdü. Yükselen faiz ve banka komisyonları, perakendecilerin maliyetlerini artırarak taksitli satış imkanlarını daralttı. Uzmanlar, özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde bu durumun satışları olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

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Alışverişe Taksit Freni: Takibe Düşen Kişi Sayısı 2 Milyonu Aştı

Vatandaş, artan yaşam maliyetleri karşısında temel ihtiyaçlarını bile kredi kartıyla karşılamaya çalışırken, ödenemeyen borçlar nedeniyle yasal takibe düşen kişi sayısı 2 milyonu aştı. Giderek daha fazla kişi alışverişlerini taksitle yaparak borcunu zamana yayma yoluna gitse de son dönemde bu yöntemi zorlaştıran yeni engeller ortaya çıktı.

VATANDAŞIN YÜKÜ AĞIRLAŞTI

Yükselen enflasyon ve bankaların artan komisyon oranları, firmaları taksit sayılarını düşürmeye zorluyor. Önceden 6 ila 12 ay arasında sunulan taksit seçenekleri, birçok sektörde 2 aya kadar indirildi. Bu durum, özellikle mobilya gibi yüksek tutarlı alışverişlerde vatandaşın yükünü daha da ağırlaştırıyor.

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, faizlerin yükselmesiyle birlikte firmaların bankalardan erken ödeme talep ettiğinde ciddi kesintilerle karşılaştığını belirtti. “Mesela bir ceketi 5 bin liraya 6 taksitle alıyorsunuz. Firma bankaya ‘bana 6 taksitte değil hemen yarın ödeme yap’ dediğinde yüzde 25’e yakın bir erken ödeme komisyonu kesiyor. Bankanın perakende şirketine ödediği rakam 3 bin 700 liraya kadar düşüyor. Firmalar, çözümü maliyetlerin çok yükseldiği bir ortamda taksit sayılarını kısmakta buluyor” dedi.

'SATIŞLAR OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR'

Öncel, “Önümüzdeki dönemde özellikle mobilya gibi büyük meblağlı alışverişlerde taksit sayılarının düşmesi satışları olumsuz etkileyebilir” uyarısında bulundu.

Kaynak: Nefes

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Kredi Kartı Banka
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Alışverişe Taksit Freni: Takibe Düşen Kişi Sayısı 2 Milyonu Aştı Alışverişe Taksit Freni