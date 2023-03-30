AKP'nin ekonomi planı son 15 aydır tepetaklak oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 98,8 seviyesine geriledi. Böylece endeks, 100'den küçük değer alarak kötümserliği gösterdi.

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AKP'nin ekonomi planı son 15 aydır tepetaklak oldu!

GERÇEK GÜNDEM

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Kasım 2021'de Merkez Bankası toplantısı öncesi TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi.

Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla birlikte Merkez Bankası art arda faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 19'dan yüzde 8,5'a indirdi. Faiz indirimiyle birlikte enflasyon ve kur krizi patlak verirken, kur korumalı mevduat sistemiyle döviz kuru dizginlenmek istendi.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak 98,8 seviyesine geriledi.

KÖTÜMSERLİĞİ İŞARET ETTİ

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

SON 15 AYDIR GÜVEN VERMEDİ

Ekonomik güven endeksi son olarak geçen yılın ocak ayında 100 değerini aşmıştı. O tarihten itibaren endeks 100 seviyesinin altında seyretti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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AKP Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ekonomisi TÜİK
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