Merkez Bankası'ndan KKM kararı: Yürürlüğe girdi!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz yükümlülüğü olan şirketlere en az 1 ay vadeli olmak üzere döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açma imkanı getirdi.

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Merkez Bankası'ndan KKM kararı: Yürürlüğe girdi!

TCMB'nin, Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat Katılma Hesaplarına Sağlanacak Desteğe İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ'de, ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yükümlülükleri olan şirketlerin, döviz veya Türk lirası mevduat ve katılım hesabı açabileceği bildirildi.

MERKEZ BANKASI TARAFINDAN SATIN ALINACAK

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevrileceği kaydedilen Tebliğ'de, bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, vade başı kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınacağı ve karşılığı Türk lirasının ilgili bankaya aktarılacağı ifade edildi.

KATILMA HESABI AÇILACAK

Tebliğ'de banka tarafından yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankası'nca belirlenecek vadelerde Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtildi.

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilere bankalarda mevcut olan Türk lirası cinsinden mevduat veya katılım fonu hesabı bakiyeleri için vade başı kuru üzerinden hesap sahibinin talebine istinaden 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankası'nca belirlenecek vadelerde hesap açılabileceği aktarılan Tebliğ'de, şu ifadeler yer aldı:

"Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenir. Vade sonu kurunun vade başı kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır. Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz. Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkanı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir."

BİR YIL SÜREYLE KABUL EDİLMEYECEK

Tebliğ'de mevduat veya katılma hesabı açan yurt içi yerleşik tüzel kişiden hesabın vadesi boyunca döviz alımı yapmama taahhüdü alınacağı belirtilerek, döviz alımı yapmama taahhüdünün yerine getirilmemesi halinde taahhüdünü yerine getirmeyen yurt içi yerleşik tüzel kişilerin Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmeyeceği bildirildi.

ÖDEME YAPILMAYACAK

Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranının Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacağı kaydedilen Tebliğ'de, katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankasının karşılayabileceği, karşılanmayan kısım için Merkez Bankası'nca ödeme yapılmayacağı belirtildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tebliğ'de, Merkez Bankası'nın, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olduğu aktarılarak, Tebliğ'in bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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