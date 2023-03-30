Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 azalışla 4.926,41 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,77 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 4.926,41 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi yüzde 0,21 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33'le madencilik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Bankacılık endeksindeki düşüş, Akbank'ın temettü vermesinin ardından fiyatındaki düzeltme ile gerçekleşti.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,74 değer kazanarak 4.943,18 puandan kapandı.

Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasının risk iştahını desteklediğini belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de 4. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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