AKP'li üst düzey yönetici sinyali verdi: EYT'lilerin maaşında gecikme yaşanabilir

AKP'li Mustafa Elitaş, EYT'lilerin maaşlarının hesaplara yatacağı tarihin gecikebileceğinin sinyalini verdi.

AKP'li üst düzey yönetici sinyali verdi: EYT'lilerin maaşında gecikme yaşanabilir

Milyonlarca yurttaşın gözü kulağı EYT maaşlarının yatacağı tarihteyken, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT maaşlarının hesaplara yatmasının aylarca gecikebileceğinin sinyalini verdi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Emeklilik dilekçesi vermesi beklenen 2.2 milyon EYT’liden martta başvuru yapanlar, nisanda maaş almayı beklerken AKP’li Elitaş, maaşların aylarca gecikebileceğini söyledi.

"BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ALACAKLAR"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyo­nu'ndaki görüşmeleri sırasında konuşan Elitaş, başvuru yapan EYT’lilerin hem Ramazan hem Kurban Bayramı ikramiyelerinden faydalanabileceğini söyleyerek, aylıkların hesaplara yatmasında yaşanabilecek gecikmeyi şöyle anlattı:

“1 Mart'ta müracaat edip emekliliği hak eden EYT'li­ler varsayalım ki temmuz ayında maaşı hak ettiler, temmuzda maaşı hak etme­lerine rağmen hem Rama­zan hem Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalana­caklar. Nisan ayının 1'inde müracaat etti, nisan ayının 15'inde müracaat etti, 20 Nisan'dan önce emeklilik hakkını elde edip müracaat eden varsa iki bayram ikra­miyesini almayı hak ediyor. 21 Mayıs tarihinde müraca­at etti, 1 Mayıs tarihinden itibaren emeklilik hakkını elde etti, bu kişi Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanamıyor, Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanıyor.”

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