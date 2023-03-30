Dolar/TL'de, 'kriz' beklentisi geride kaldı, yükseliş başladı!

ABD'de bankacılık krizinin geride kaldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin öngörüler ise belirsizliğini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azalırken, Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin öngörüler ise belirsizliğini sürdürüyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 19,1590'dan işlem görüyor.

Dün, sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,1386'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dün yüzde 0,2 artışla günü 102,7 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,6'da bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem