Akaryakıta Yılın En Büyük Zammı Geliyor! Araç Sahiplerine Kötü Haber: Depoları Doldurun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları yeniden yükseliyor. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın yanı sıra ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yeni enerji yaptırımları, pompaya yansıyacak büyük bir zammın habercisi oldu.

MOTORİNE TARİHİ ZAM GELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla Rus enerji devleri Rosneft ve Lukoil’e yaptırım kararı almasının ardından petrol piyasaları karıştı. Kararın ardından Brent petrol fiyatları yüzde 5’e yakın artış gösterirken, enerji uzmanları bu hamlenin küresel ölçekte yeni bir fiyat krizini tetikleyebileceğini belirtti.

Türkiye’de ise araç sahipleri yeni zammın ne zaman geleceğini merak ederken, kötü haber Gazeteci Olcay Aydilek’ten geldi. Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu gece yarısından itibaren motorin fiyatına 3 lira 4 kuruşluk zam yapılacağını duyurdu.

“SON YILLARIN EN YÜKSEK ZAMMI”

Aydilek paylaşımında, "Tarihi zam! ABD'nin Rus petrol şirketlerine yasak kararı depoları ve dolayısıyla vatandaşı vuracak. Motorine, bir seferde en büyük zam gelecek. Bu gece yarısı 3 TL 4 kuruş" sözlerini kullandı. Aydilek bir diğer paylaşımında ise, "Motorine dev zam kararı... Gece yarısı tabelalar değişecek. Litrede 3 TL 4 kuruş zamlı fiyatlar uygulamaya girecek. Bu zamla birlikte motorinin litresi 60 TL'ye daha da yaklaşacak." dedi.

Güncel akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52.31 TL

52.31 TL Motorin: 52.40 TL

52.40 TL LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.15 TL

52.15 TL Motorin: 52.27 TL

52.27 TL LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 53.14 TL

53.14 TL Motorin: 53.42 TL

53.42 TL LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 53.49 TL

53.49 TL Motorin: 53.73 TL

53.73 TL LPG: 27.53 TL

Kaynak: Haber Merkezi