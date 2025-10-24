Faiz Düştü, Gözler Bankalarda! Merkez Bankası Kararı Sonrası Kredi ve Mevduatta Yeni Dönem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 40,50’den yüzde 39,50’ye düşürdü. Böylece Merkez Bankası, temmuz ayından bu yana üst üste dördüncü kez faiz indirimi gerçekleştirdi. Kararın ardından en çok merak edilen konu ise bankaların kredi ve mevduat faizlerinde yeni bir indirime gidip gitmeyeceği oldu.

BANKALARDA DÜŞÜŞ SÜRECİ BAŞLADI

Temmuz ayında yüzde 46 olan politika faizi, eylül itibarıyla yüzde 40,50’ye çekilmişti. Bu dönemde mevduat faizleri yüzde 53’ten yüzde 48’e gerilerken, kredi faizlerinde de benzer bir düşüş gözlendi. Bankalarda konut kredisi faizleri yüzde 2,69, taşıt kredileri yüzde 2,90, ihtiyaç kredileri ise yüzde 3’ün altına indi.

MEVDUATTA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Uzmanlar, mevduat faizlerinde daha belirgin bir gerileme olabileceğini belirterek, şu anda yüzde 41-48 aralığında değişen mevduat faizlerinin yüzde 40-47 seviyesine gerileyebileceğini vurgu yaptı.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

TCMB’nin bir sonraki toplantısı aralık ayında yapılacak. Uzmanlara göre Merkez Bankası’nın atacağı adımlar, enflasyonun seyriyle doğrudan bağlantılı olacak. Uzmanlar, eğer enflasyon yüzde 3’ler civarında kalmaya devam ederse, faiz indirimlerine ara verilebileceğini ancak enflasyon düşüş eğilimine girerse, Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edebileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi