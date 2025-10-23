Merkez Bankası Ekim Ayı Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın yedinci faiz kararını açıkladı. Merkez faizi yüzde 39,5'e düşürdü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplandı.
Kritik toplantının ardından ekim ayı faiz kararı belli oldu. Merkez, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çekti
Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43'ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar verilmişti.
Merkez Bankası yılın son faiz kararını 11 Aralık 2025'te açıklayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
