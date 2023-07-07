Akaryakıt fiyatları güncellendi: İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin ve benzin fiyatları

Motorin litre fiyatına gece yarısından itibaren 90 kuruş zam geldi. Hafta başında da benzin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelmişti. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı. 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine 6 lira 38 kuruş, motorine de 6 lira 22 kuruş zam gelmiş oldu.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 TEMMUZ CUMA

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26.14 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 24.80 TL

istanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.85 TL

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 7 TEMMUZ CUMA

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.89 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 26.64 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 25.31 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 26.66 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 25.42 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11,99 TL