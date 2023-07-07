Cep telefonu harç ücretleri ne kadar oldu? Yurtdışından getirilen telefon kayıt ücreti değişti!

Seçim döneminde uygulanan seçim ekonomisi, yüksek enflasyon artışının yarattığı hayat pahalılığının bir nebze olsun azaltılması için yapılan maaş artışlarıyla bütçede oluşturduğu büyük yükün sırtlanması için bir dizi vergi artışına gidildi.

Bu sabaha karşı Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararlarında en dikkat çekicisi yurt dışından getirilen cep telefonlarının kullanımı için ödenen harçlarla ilgili olandı.

Yurtdışından şahsi kullanım için yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarındaki harç tutarı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6.091 liradan 20.000 liraya yükseltildi. Bu miktar yüzde 300'den fazla bir artışa denk geliyor.

2014 yılına kadar yurtdışından cep telefonu getiren bir kişi telefonun kayıtlı olduğu operatöre giderek 10 liralık bir bedelle telefonu kaydettirebiliyordu. Ancak Maktu Harç Tutarlarındaki Kanun'a yapılan ekleme ile 2015 yılından itibaren yurtdışından beraberinde kendi kullanımı için telefon getirenler 131 lira ödeyerek bu cihazı kullanmaya başladılar.

2016 ve 2017 yıllarında bu ücret arttı. Ancak bu artışlar cüzi kaldı. 2016'da 138, 2017'de 149 lira ödeyenler yurtdışında satın aldıkları telefonlarının IMEİ'lerini kullanıma açtılar. İlk fahiş artış Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nden hemen sonra 2018 yılında yapıldı. 149 lira olan ücret, 500 liraya çıkarıldı. Yapılan yüzde 200'den fazla artışla 500 liraya yükseltildi.

IMEI kayıt ücreti 2019 yılında tam üç kat oldu. Ve 500 lira olan ücret 1500 liraya çıkarıldı. 2020'de 1838 lira, 2021'de 2 bin 738 lira olan yurtdışından getirilen telefon için ödenen harç 2021 yılında 6 bin 91 liraya yükseltildi. İlk devasa artış gibi son devasa artış da yine Cumhurbaşkanlığı Seçimleri sonrası gerçekleştirildi ve artış yurtdışından telefon getirilen telefonu kaydettirmenin bedeli 20 bin lira oldu.

2015 yılında cep telefonu kaydettirmenin dolar olarak bedeli 45 dolar iken sekiz sene sonra bugün 76 dolar yükseltilmiş durumda.

Yurtdışından getirilen telefonun kayıt ücretleri ne kadardı?

2015 yılında 131 TL

2016 yılında 138 TL

2017 yılında 149

2018 yılında 500 TL

2019 yılında 1500 TL

2020 yılında 1838 TL

2021'de 2 bin 738 TL

2023 yılında 6 bin 91 TL

Yurtdışından getirilen telefonların kayıt ücretinin 8 senede 45 kat arttığı görüldü.