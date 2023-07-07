Uzmanı açıkladı: İkinci el araç satışı düzenlemesi 'hukuken tartışmalı'

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç fiyatlarında yaşanan artışlara engel olabilmek adına Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir sınırlama getirdi.

Bu değişikliğe göre; ikinci el araçlar üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatından yüksek bir fiyata ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine dek yasaklandı. Yönetmelik ise, 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

"DAHA YÜKSEK BİR FİYATA SATILMASINDA ENGEL BULUNMUYOR"

İkinci el otomobil satışında yapılan değişikliğe ilişkin Gerçek Gündem'e değerlendirmede bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde İdare Hukuku alanında araştırma görevlisi olan Kasım Ocak, "Düzenlemenin satış fiyatlarına sınırlama getirdiği, sıfır araç fiyatından daha pahalıya ikinci el araç satılamayacağı gibi bir yanlış anlaşılma oluştu. Esasında Bakanlık yalnızca ilan fiyatına ve ilan yoluyla pazarlamaya ilişkin bir sınırlama getirdi. Yani internette düşük fiyata ilana koyulan bir aracın iki kişi arasında daha yüksek bir bedele satılmasının önünde bir engel bulunmuyor. Dolayısıyla ikinci el araçlar halen üreti veya distribütör tarafından tavsiye edilen sıfır araç satış fiyatlarından daha yüksek fiyata satılabilir" dedi.

"HUKUKEN TARTIŞMALI"

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda yasağa uymayanlara 300 bin TL'ye kadar idari yaptırım uygulanacağı açıklamasına değinen Ocak, "Bakanlık bu şekilde bir açıklama yapsa da ilan yasağının düzenlendiği İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 23. maddesinde Yönetmeliğe aykırılık halinde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18. maddesine atıf yapılıyor. Bu maddede ise yasağa aykırı ilana uygun bir eylem bulunmuyor. Bu nedenle Bakanlığın yasağa aykırı ilan sahiplerine uygulayacağı para cezalarının da hukuken tartışmalı olduğu söylenebilecektir" ifadelerine yer verdi.

SIFIRLAR SİLİNDİ

Öte yandan 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek uygulama öncesi bazı araç sahipleri, e-ticaret sitesine koydukları ilanların fiyatlarından sıfırları silmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem