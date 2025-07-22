ABD’ye Girişte Yeni Engel! 'Depozito' Vermeyen Ülkeye Alınmayacak

ABD’nin Trump yönetimi tarafından hayata geçirilen “One Big Beautiful Bill Act” kapsamında, göçmen olmayan vize sahiplerinden 250 dolarlık “vize bütünlüğü ücreti” alınacak. Türkiye gibi vize muafiyet programına dahil olmayan ülkeler, mevcut vize ücretlerine ek olarak bu bedeli ödeyecek.

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ABD’ye Girişte Yeni Engel! 'Depozito' Vermeyen Ülkeye Alınmayacak
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ABD’de Trump yönetimi tarafından yürürlüğe konulan “One Big Beautiful Bill Act” (Büyük ve Güzel Yasa), uluslararası ziyaretçilere yeni bir mali yük getiriyor. Bloomberg’in haberine göre, göçmen olmayan vize sahiplerinden mevcut vize başvuru ücretlerine ek olarak en az 250 dolarlık “vize bütünlüğü ücreti” talep edilecek. Bu ücret, turistlerden iş insanlarına, uluslararası öğrencilerden diğer geçici ziyaretçilere kadar ABD’ye giriş yapan herkesi kapsayacak.

SEYAHAT MALİYETLERİNE DOPİNG

Dışişleri Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre, ABD yaklaşık 11 milyon göçmen olmayan vize verdi. Vize Muafiyet Programı’na dahil olan Avustralya ve birçok Avrupa ülkesinden gelen ziyaretçiler, 90 güne kadar olan kısa süreli seyahatlerinde vizeden muaf. Ancak Türkiye gibi bu programa dahil olmayan ülkelerin vatandaşları, halihazırda ödenen vize ücretlerine ek olarak bu yeni 250 dolarlık ücreti ödemek zorunda kalacak. Örneğin, dört kişilik bir ailenin yalnızca vize bütünlüğü ücreti için 1.000 dolar ödemesi gerekebilecek, bu da seyahat maliyetlerini ciddi ölçüde artıracak.

GERİ ÖDENMEYEN ÜCRETLER NE OLACAK?

Ücretin vize başvurusu sırasında tahsil edileceği ve vize kurallarına uyarak seyahatini tamamlayanlara geri ödenebileceği belirtiliyor. Ancak geri ödeme süreciyle ilgili detaylar henüz netleşmedi. İç Güvenlik Bakanlığı, uygulamanın detaylarının kurumlar arası koordinasyon gerektirdiğini ifade ederken, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ücretin “göçmenlik politikalarını güçlendirme, vize süresini aşmayı önleme ve sınır güvenliğini finanse etme” amacı taşıdığını vurguladı. Geri ödenmeyen ücretlerin ise Hazine genel fonuna aktarılacağı açıklandı.

Yeni düzenleme, özellikle yüksek vize ücretleri ve seyahat masraflarıyla mücadele eden kişiler için ciddi bir yük oluşturuyor. Seyahat sektörü temsilcileri, bu ek ücretin ABD’ye turizm ve eğitim amaçlı seyahatleri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Uygulamanın başlangıç tarihi ve detayları henüz tam olarak açıklanmasa da, ücretin 2025 mali yılı boyunca (1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025) geçerli olacağı ve enflasyona bağlı olarak artabileceği belirtiliyor.

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Kaynak: Bloomberg

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