İşte Trump'ın 'Hakaret Karnesi'... Fed Başkanı Powell'a 6 Ayda 23 Kez Saldırdı! 'Aptal, Ahmak, Amerika'nın Utancı'

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert söylemleri giderek artıyor. İlk başkanlık döneminde de Powell'dan sık sık bahseden Trump, ikinci başkanlık döneminin başlangıcı olan 20 Ocak'tan beri geçen 6 ayda Powell'ı tam 23 kez kamuya açık olarak eleştirdi. Bu söylemlerin birçoğu ise hakaret kapsamındaydı.

Trump ocak ayında 1, nisanda 7, mayısta 3, haziranda 8 ve temmuz başından bu yana 4 kez Powell'ı eleştiren açıklamalarda bulundu. Bu süreçte, Powell'a yönelik eleştirilerin en yoğun olduğu dönem haziran ayı olurken, Trump, ayda ortalama 4 kez Powell'ı hedef aldı. Açıklamalarının önemli bir kısmında Powell'a "ahmak", "aptal" ve "berbat" gibi hakaretler eden ABD Başkanı, aynı zamanda politika faizinin düşürülmesi çağrısında bulunarak Powell'ı görevden almayı ya da istifaya zorlamayı ima etti.

Söz konusu söylemlerin 11'i sosyal medya üzerinden, 12'si sözlü olarak gerçekleşti. Sözlü açıklamalar arasında resmi bildirimlerin yanı sıra röportajlar, basın toplantıları ve çeşitli etkinliklerdeki konuşmalar yer aldı. Gündeme göre şekil alan eleştirilerin aynı dönemlerde gelen güçlü veri akışları ve ekonomik gelişmelerle çakışması gibi nedenlerle piyasalara etkisi sınırlı kaldı.

Bu 23 eleştirinin ilki Trump'ın göreve başlamasından 9 gün sonra yani 29 Ocak'ta geldi. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Trump, Powell ve Fed'in sebep oldukları enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını savundu.

'İŞİNE BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ'

Nisanda Donald Trump, faiz oranlarını düşürmek için mükemmel bir zaman olduğunu yazarak, Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu. Powell'ı her zaman geç kalmakla eleştiren Trump, "Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak" ifadesini kullandı.

Powell'ın faiz oranlarını çok önceden düşürmüş olması gerektiğini vurguladığı bir diğer paylaşımında Trump, "Powell'ın işine bir an önce son verilmeli" yazdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Powell'a yönelik, "İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." şeklinde konuştu. Trump, Fed'dekilerin "akıllı" insanlar olmadığını öne sürerek Powell'ın "berbat" biri olduğunu ve faiz oranlarını bir noktada düşüreceğini belirtti.

Gazetecilere yaptığı diğer açıklamada Trump, "Eğer ne yaptığını anlayan bir Fed başkanımız olsaydı, faiz oranları düşüyor olurdu. Faizleri düşürmeli" dedi.

'HİÇBİR FİKRİ OLMAYAN APTAL'

Powell'ı sosyal medyadan tekrar gündeme getirerek, diğer pek çok şey aşağı yönlü seyrederken neredeyse hiç enflasyon olmadığını belirten Trump, "Ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faizi şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir" diye konuştu.

Daha sonra yaptığı basın açıklamasında Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini söykedi. Sonraki açıklamasında ise Powell ile konuşabileceğini belirterek, "Faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığına inanıyorum. Faiz oranlarını çok yüksek tutuyor" dedi.

Mayıs ayında Trump, verdiği röportajda, "(Powell) Bir noktada faizi indirecek. Bana bayılmadığı için indirmemeyi tercih ediyor." dedi. Powell'ı Fed Başkanlığı görevi 2026'da sona ermeden önce görevden alıp almayacağı sorulduğunda Trump, "Hayır, neden böyle bir şey yapayım ki? Zaten kısa süre içinde yerine yeni birini atayabiliyorum" yanıtını verdi.

Trump, sosyal medya paylaşımında "'Çok geç' Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum" dedi.

Düzenlediği basın toplantısında ise Powell ile konuşmanın "bir duvarla konuşmak gibi" olduğunu söyleyerek, "İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi, Çin indirdi, onun dışında herkes faiz indiriyor. 'Çok geç Powell' Bu, onun lakabı" diye konuştu.

'AMERİKA'NIN UTANCI'

Haziran ayında ise rekor seviyelerde eleştiride bulunan Trump, açıklanan mayıs ayına ilişkin ADP tarım dışı istihdam verisine sosyal medyadan atıfta bulunarak, "ADP rakamları açıklandı. 'Çok geç' Powell şimdi faizi düşürmeli" diye yazdı.

Bir diğer paylaşımında Powell'ı "bir felaket" olarak nitelendirerek ve onu faiz indirimi yapmaya ikna edemediklerini belirterek, "Yalan haberler, 'Onu kovarsan çok kötü olur' diyor. Neden kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım" ifadelerini kullandı. Powell için "ahmak" kelimesini de kullanan Trump, "Eğer (enflasyon) yükselirse, (faiz oranlarını) artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir" yazdı.

Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed'in faiz kararı öncesi, "Açıkçası, Fed'de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak." diye konuştu. Trump, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçlayarak Powell'ın kötü bir iş çıkardığını ifade etti. Ayrıca Trump, "Kendimi Fed'e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım." dedi.

Yaptığı paylaşımda, “(Powell) Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri ve Fed Yönetim Kurulu da suç ortağı" ifadesini kullanan Trump, Powell'ı "Amerika'nın utancı" olarak nitelendirdi.

Başka bir paylaşımında ise Trump, "Yönetim Kurulu neden bu tam ve gerçek moronu devre dışı bırakmıyor bilmiyorum. Belki, sadece belki, onu kovma konusundaki fikrimi değiştirmek zorunda kalacağım. Ama ne olursa olsun, görev süresi yakında sona eriyor" ifadelerini kullandı.

Bir paylaşımında da Powell'ın ABD Kongresinde yapacağı konuşmaya atıfta bulunan Trump, "Umarım Kongre, bu çok aptal ve inatçı kişinin gerçekten üzerine gider" yazdı. Powell için sıklıkla kullandığı "çok geç" lakabını tekrarlayarak, ABD'nin uzun yıllar boyunca onun yetersizliğinin bedelini ödeyeceğini öne sürdü.

Kaynak: AA