Trump'tan Tehdit Gibi Sözler; 'Gerekirse Yine...'

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ABD Başkanı Donald Trump, haziran ayında İran’a düzenlenen hava saldırılarında hedef alınan nükleer tesislerin yok edildiğini belirterek, “eğer gerekirse yine yapacaklarını” söyledi. Trump, Truth Social platformundaki paylaşımında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin Fox News’e verdiği röportajda saldırılara dair yaptığı açıklamaya doğrudan yanıt verdi.

'GEREKİRSE YİNE YAPARIZ'

Trump, Erakçi'nin “hasar çok ciddi, tesisler yok edildi” sözlerini hatırlatarak, “Elbette öyle, tam da dediğim gibi ve eğer gerekirse yine yaparız.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında ABD basınına da sert tepki gösteren Trump, CNN’in İran’a yönelik saldırılar hakkında “yalancı haberler” yayımladığını savundu. Özellikle saldırıların nükleer programı sadece “birkaç ay geriye götürdüğü” yönündeki haberlere değinen Trump, “CNN’in sahte muhabirlerini derhal kovması” gerektiğini belirtti. Ayrıca, “hem kendimden hem de İran'ın nükleer tesislerini yok eden pilotlardan özür dilenmesini” talep etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD’nin elinde bulunan ve “sığınak delici” denilen bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken, medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda, saldırıların İran’ın nükleer programını “yok etmediği” sadece “birkaç ay gerilettiği” öne sürülmüştü. Trump yönetimi ABD basınında çıkan haberlere sert tepki verirken, FBI ve Pentagon sızma hakkında soruşturma başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA