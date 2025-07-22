Emeklilerden Pahalılığa İsyan: 'Beni İdam Etseler de Doğruyu Konuşurum'

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Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan emekliler, emekli maaşlarına yapılan zammın geçimlerine yetmediğini belirterek artan yaşam maliyetlerinden şikayetçi oldu. Pazarlardaki fiyatların hızla yükseldiğini söyleyen emekliler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını vurguladı. Kimi emekliler ise mevcut maaşlarla geçinebildiklerini söyleyerek farklı görüşlerini dile getirdi.

'İDAM ETSELER DE DOĞRUYU KONUŞURUM'

78 yaşındaki emekli Mürsel Altun, "Ben bu devlete 30 sene hizmet ettim. Dozer operatörüydüm. Aldığım maaş 22 bin lira. Benim hayatım gitti. 60 tonluk dozerle çalışıyordum, o dozer hurdaya çıktı, ben de hurdaya çıktım. Bel fıtığı, idrar yolları, anjiyo. Hepsinden ameliyat oldum. Kulağım sağırlaştı, gözüm görmüyor. Rize’ye iğne yaptırmaya gidiyorum. Buradan araç kiralıyorum, 6 bin lira tutuyor. İğne 16 bin lira; 15 binini devlet karşılıyor, bin lirasını ben ödüyorum. Toplam 7 bin lira. Bu ortamdan razı değilim. Beni idam etseler bile doğruyu konuşurum.” sözleriyle yaşadığı zorlukları dile getirdi.

MEMNUN OLAN DA VAR...

Şavşat’ta yaşayan başka bir emekli vatandaş ise durumdan memnun olduğunu, “Maaş alıyoruz, Allah bin bereket versin. Yetiremeyenler nankörlük ediyor. Yetmiyorsa çalışsın” sözleriyle ifade etti. Bir başka emekli ise “Emekliye çok az zam verdiler. Geçim zor, hayat pahalı. Nerede o kilo kilo aldığımız günler, nerede eski paranın değeri?” diyerek şikayetini paylaştı.

'17 BİN LİRAYLA KİM GEÇİNEBİLİYOR?'

Emekli Burhan Durmuş ise özellikle pazar fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. “17 bin lirayla kim geçinebiliyor? Şavşat’ta yazları nüfus yüzde 30 artıyor ama artık eskisi kadar katkı olmuyor. Pazara gittik, bir şey aldık çıktık. 100 liradan aşağı bir şey yok. Haftada 4 kez pazara gitmek mümkün mü?” diyerek, fiyatların dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

'GEÇİM OLMAZ, SEÇİM OLUR'

Gümüşhane’den gelen emekli Mustafa Işık da Şavşat’taki fiyatların büyük şehirleri bile geride bıraktığını ifade etti. “Pazar fiyatları İstanbul’dan bile pahalı. Bu maaşla nasıl geçinelim?” diyen Işık’a destek veren başka bir emekli ise, “Emekli mezara, nokta! 16 bin lirayla geçim olmaz. Ama 16 bin lirayla seçim olur.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA