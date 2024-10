ABD'de Liman İşçilerinin Grevi Ticareti Durdurdu! Kıtlık ve Fahiş Zamlar Yolda

Dünya genelinde ekonomik dalgalanma devam ederken, Kuzey Amerika'nın en büyük liman işçileri sendikası olan Uluslararası Liman İşçileri Birliği (ILA) üyeleri ekim ayının ilk günü iş bırakma kararı aldı. Eylemlerle birlikte ABD Doğu Kıyısı ve Körfez Kıyısı limanlarında milyarlarca dolarlık ticaret durma noktasına geldi.

CNBC'nin haberine göre, 85 bin üyenin yaklaşık 50 bini 14 büyük limanda greve başlarken, uzun süreli bir grevin ABD ekonomisine büyük zarar vereceği belirtiliyor. özellikle New York/New Jersey gibi yerlerde günlük en az yüz milyonlarca dolarlık bir etki yaratacağı konusunda pazartesi günü son bir çabayla grevi önlemeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri Denizcilik İttifakı (USMX), altı yıl boyunca yaklaşık yüzde 50'lik bir ücret artışı teklif etti. Ancak bu teklif ILA tarafından kabul edilmedi.

GREV HANGİ KENTLERDE?

Grev hazırlıklarının sürdüğü 14 liman arasında Boston, New York/New Jersey, Philadelphia, Wilmington, Kuzey Carolina, Baltimore, Norfolk, Charleston, Savannah, Jacksonville, Tampa, Miami, New Orleans, Mobile ve Houston yer alıyor.

New York Valisi Kathy Hochul, gece yarısından hemen sonra yaptığı açıklamada, "47 yıl sonra ilk büyük çaplı doğu limanı işçisi grevi Maine'den Teksas'a kadar uzanan limanlarda, New York ve New Jersey Liman İdaresi'ni de kapsayacak şekilde başladı" dedi.

Grevden hem tedarik zinciri hem ABD ekonomisi en hızlı şekilde etkilenenler arasında yer alacak.

KITLIK VE FİYAT ARTIŞI YAŞANACAK

Tedarik zinciri istihbarat firması FourKites'ın baş çözümler mimarı Shana Wray, grevin tedarik zinciri sıkışıklığı üzerindeki etkisinin, kasırga Helene'nin bıraktığı yıkımı daha da kötüleştireceğini söyledi. Son aylarda lojistik uzmanları CNBC'ye, Doğu’dan Batı Kıyısı'na kargo akışının arttığını ve şirketlerin grev riski nedeniyle sevkiyat sezonu siparişlerini öne çektiğini söylediler. Hem ekonomistler hem de lojistik yöneticileri, grevin etkisinin, iş bırakmanın ne kadar süreceğine bağlı olduğunu belirtti.

Moody's Analytics ekonomisti Adam Kamins, "Bir veya iki haftalık bir kesinti bazı yığılmalara neden olabilir, ancak daha geniş sonuçlar, Savannah gibi birkaç limana bağımlı bölge dışında minimal olur. Ancak daha uzun bir kesinti, kıtlıklara ve fiyat artışlarına yol açacaktır" dedi.

EN ÇOK GIDA VE OTOMOTİV ETKİLENECEK

Limanlara en bağımlı sektörler gıda ve otomotiv olduğu için en ciddi sorunlarla da onların karşılaşacağı söyleniyor. Kamins, enflasyonun uzun süreli bir grevle bile hızla artmasının pek olası olmadığını, ancak mütevazı bir yeniden hızlanmanın belirsizlik yaratabileceğini ve Fed'in faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli davranmak zorunda kalabileceğini söyledi. Bu da genel iş büyümesi ve yatırım görünümü üzerinde baskı oluşturabilir.

Konferans Kurulu’nun analizine göre, bir haftalık grev ABD ekonomisine 3.78 milyar dolara mal olabilir ve tedarik zincirinde kasım ortasına kadar yavaşlamalara neden olabilir. Grev tehdidi altındaki limanlar, ABD'nin yıllık uluslararası ticaretinin 3 trilyon dolarını işliyor.

Birçok sektör grevin etkileri için hazırlık yapıyor. İlaç ithalatı ve ihracatında öne çıkan şirketlerden biri olan Nuco Logistics’in CEO’su Noushin Shamsili, grevin, ilaç sektöründe envanterin yenilenmesi açısından kritik bir dönemde geldiğini söyledi.

'SÜREÇ KRİTİK, SAAT İŞLİYOR'

American Apparel and Footwear Association’ın CEO’su Steve Lamar, bu limanların perakende sektörü için kritik olduğunu belirtti. 2023 yılında Doğu ve Körfez Kıyısı limanları, ABD’ye yapılan tüm giyim, ayakkabı ve aksesuar ithalatlarının yüzde 53’ünü oluşturdu ve bu ithalatın toplam değeri 92 milyar doları aştı.

Lamar, "Saat işliyor. Her grev günü, tüketici odaklı ekonomimizin tatil alışveriş sezonuna yaklaştıkça limanlardaki yığılmalardan dolayı beş gün daha fazla aksama yaratıyor. Her iki taraf da masaya geri dönmeli ve yönetim, bunun gerçekleşmesini sağlamak için tüm araçlarını kullanmaya hazır olmalı. Adil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak, tüm tarafların önceliği olmalıdır" açıklamasını yaptı.

Etkilenen limanlar genelinde en büyük ithalatçı konumunda Walmart var. Walmart ile birlikte Home Depot, Ikea, Samsung ve LG Electronics gibi diğer büyük ithalatçılar, Kanada veya Batı Kıyısı'na ticareti yönlendirmek için neredeyse hiç seçenek bulamayacaklar. Çünkü diğer sendikalar ILA'nın iş mücadelesini desteklemek için birlik olacak.

Kaynak: CNBC-e