Havacılık Devi İflasla Boğuşuyor: 30 Bin Çalışanı Ücretsiz İzne Çıkardı

Boeing, grevin yarattığı finansal baskıları hafifletmek amacıyla binlerce çalışanını geçici olarak ücretsiz izne çıkardığını duyurdu. Ayrıca seyahat ve diğer operasyonel harcamalarda da ciddi kesintiler yapılacağını belirtti.

Boeing CEO'su Kelly Ortberg, grev sürecinin şirket üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla her dört haftada bir, ABD'deki çalışanların bir hafta boyunca ücretsiz izne çıkarılacağını açıkladı. Bu süreçte yöneticiler ve diğer personeller de dahil olmak üzere geniş bir kesim bu uygulamaya tabi tutulacak. Ortberg, bu zorlayıcı önlemlerin, maliyetleri azaltmaya yönelik olduğunu ve şirketin mali yapısını korumak için bu adımların kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.