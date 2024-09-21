Havacılık Devi İflasla Boğuşuyor: 30 Bin Çalışanı Ücretsiz İzne Çıkardı
ABD merkezli havacılık devi Boeing, 30 bin makinistin başlattığı grev nedeniyle maliyetleri kontrol altına almak için radikal önlemler almaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Boeing, grevin yarattığı finansal baskıları hafifletmek amacıyla binlerce çalışanını geçici olarak ücretsiz izne çıkardığını duyurdu. Ayrıca seyahat ve diğer operasyonel harcamalarda da ciddi kesintiler yapılacağını belirtti.
Boeing CEO'su Kelly Ortberg, grev sürecinin şirket üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla her dört haftada bir, ABD'deki çalışanların bir hafta boyunca ücretsiz izne çıkarılacağını açıkladı. Bu süreçte yöneticiler ve diğer personeller de dahil olmak üzere geniş bir kesim bu uygulamaya tabi tutulacak. Ortberg, bu zorlayıcı önlemlerin, maliyetleri azaltmaya yönelik olduğunu ve şirketin mali yapısını korumak için bu adımların kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.
TEDARİK VE SATIN ALMA DURMA NOKTASINDA
Boeing, grevin maliyetlerini daha da düşürmek amacıyla tedarik zinciri harcamalarını da ciddi biçimde kısıtlayacağını duyurdu. Özellikle 737, 767 ve 777 programlarında yapılacak yeni satın alma emirleri askıya alındı. Boeing’in CFO'su Brian West, grevin uzun süre devam etmesinin tedarik zincirini zorladığını ve toparlanma sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı.
ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI GREV GETİRDİ
Grevin fitili, işçilerin Boeing’in dört yıllık yüzde 25’lik ücret artışı teklifini yetersiz bulmasıyla ateşlendi. Makinistler sendikası, daha iyi şartlar için müzakerelerde kararlılıklarını sürdürürken, Boeing’in işçi maliyetlerini düşürmeye yönelik aldığı sert önlemler iki taraf arasındaki gerilimi artırıyor. İşçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda grevin daha da uzayabileceğini belirtiyor.
BOEING'İN GELECEĞİ BELİRSİZLİK İÇERİSİNDE
Boeing’in aldığı maliyet azaltma önlemleri, grevin uzun vadede şirketin operasyonları üzerindeki etkisini tartışmaya açıyor. Tedarik zinciri kesintileri ve iş gücündeki azalmalar, üretim süreçlerinde önemli aksamalara neden olabilir. Grevin devam etmesi halinde, şirketin finansal yapısını koruyup koruyamayacağı ve iflas riski ile karşı karşıya kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Boeing, grevin getirdiği zorluklarla mücadele ederken, gelecek stratejisiyle ilgili kritik adımlar atmaya hazırlanıyor.