ABD verileri açıkladı, dolar/TL güçlendi!

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret etmesi sonrası dolar, küresel piyasalarda değer kazandı.

ABD verileri açıkladı, dolar/TL güçlendi!

Dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret edildi.

Tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediği, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algısı arttı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Açıklanan tutanakların ardından dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 27,1020'den işlem görüyor.

ABD verileri açıkladı, dolar/TL güçlendi! - Resim : 1

Dün yatay seyirle dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 27,0704'ten tamamlamıştı.

DOLAR KURUNA MERKEZ BANKASI MÜDAHALESİ

Öte yandan yurt içi piyasalarda enflasyonist baskı ve Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasa beklentilerinin altında kalması sonrası dolar/TL kurunun daha da yükselmesi beklenirken, ekonomistlere göre, dolar kurunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi ile sabit tutulmayı çalışıldığı savunuluyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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