Bakan Şimşek'ten sıkılaşma mesajı: Devam edecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 66. Genel kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Şimşek, "Kısa vadede bizim önceliğimiz tabii ki makro finansal istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edilmesi ve öngörülebilirliğin artırılmasıdır. Para, maliye ve kredi politikalarımızı bu hedefleri sağlayacak şekilde oluşturuyoruz, şekillendiriyoruz. Finansal istikrarımızı güçlendirmek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırmak için para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir. Para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürütmeye devam edeceğiz" dedi.

"EKONOMİ POLİTİKAMIZI ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türk ekonomisinde yeniden dengeleme ihtiyacının çok açık olduğunu belirterek, "Politika çerçevemizi bu yeniden dengelenme ihtiyacına göre şekillendiriyoruz. Daha önce de ifade ettiğim üzere ekonomi politikalarımızda şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik, uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimizdir. Bu temel ilkeler çerçevesinde biz ekonomi politikalarımızı şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Küresel anlamda parasal sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaşıyor olmalarını "olumlu" olarak değerlendiren Şimşek, "Ümit ediyoruz ki 2024'ün ikinci yarısından itibaren küresel finansal koşullarda daha destekleyici bir ortamla karşı karşıya kalırız. Ülkemize baktığımız zaman büyüme performansımız oldukça güçlü seyretmeye devam ediyor. 2003-2022 döneminde ortalama, ülkemiz reel olarak yüzde 5,4 büyüdü. 2023 yılında bütün bu sıkıntılı küresel finansal koşullara rağmen yüzde 4,5 civarında bir büyüme öngörüyoruz. Ancak bir süredir büyümenin temel belirleyicisi iç talep olmuştur. Tabii iç talepteki bu güçlü artış makro finansal istikrarı, cari açık ve enflasyon üzerinden tehdit ediyor. Bu türden bir sorunlarla ülkemizi karşı karşıya bırakmış durumda" dedi.

KREDİ ÇAĞRISI

Şimşek, "Sektörün yurt dışı finansmanı geliştirmesini bekliyoruz. Dezenflasyon süreci için programımıza uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Özellikle ihracatın finansmanı önemlidir. Özel bankaların tüketici kredilerine odaklandıkları dönem geride kalmalı. Bu sürdürülebilir değildir, bu konuda özel bankaların haklı gerekçesi de kalmamıştır. Sürdürülebilir büyümenin devamı için reel sektörün finansmana kesintisiz ulaşması önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem