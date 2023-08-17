Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı: O günden beri...

Ekonomist Barış Soydan, ABD'li banka Bank of America'nın Türkiye raporunda yer alan ifadelere dikkat çekti. Soydan, "Dolar o günden beri 27 TL" dedi.

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Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı: O günden beri... - Resim: 1

Türkiye ekonomisine ilişkin belirsizlikler artarken, piyasalarda enflasyonun daha da artacağı endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

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Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı: O günden beri... - Resim: 2

Ekonomistlere göre, yıl sonu enflasyonun yüzde 60'ı bulması beklenirken TL, büyük bölümü seçimler sonrası olmak üzere yılbaşından beri yüzde 31 değer kaybetti.

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Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı: O günden beri... - Resim: 3

DOLAR KURU SABİTLENDİ

Enflasyonist baskı ve Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasa beklentilerinin altında kalması sonrası dolar/TL kurunun daha da yükselmesi beklenirken, kur yaklaşık bir aydır 27 TL seviyesinin etrafında yatay seyir izliyor.

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Uzmanı ABD'li bankayı hedef aldı, dolar/TL'ye müdahaleyi açıkladı: O günden beri... - Resim: 4

"DOLAR O GÜNDEN BERİ 27 TL"

Söz konusu gelişmeler sonrası birçok ekonomist, dolar kurunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi ile sabit tutulmayı çalışıldığını savunurken Ekonomist Barış Soydan, ABD'li banka Bank of America'nın Türkiye raporunda yer alan ifadelere dikkat çekti.

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