Altın fiyatlarında son 5 ayın en düşük seviyesi: Gram altın düşüşte!

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, enflasyonun hala Banka'nın uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olduğuna işaret etti.

Tutanaklardaki sinyaller dikkate alındığında Fed'in henüz enflasyonla mücadelesinde sona gelinmediğinin hissedildiği, son dönemde açıklanan verilerin de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini işaret etmesiyle piyasalarda risk algı arttı.

ALTININ ONS FİYATI SON 5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Tutanakların ardından dolar küresel piyasalarda değer kazanırken, altının ons fiyatın da 15 Mart'tan bu yana son 5 ayın en düşük seviyesi olan bin 885 doları test etti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, bin 652 liradan işlem görüyor.

Dün bin 660-bin 645 bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kaybıyla bin 647 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 714 liradan, Cumhuriyet altını 10 bin 957 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem