4500 Prim Günü Olanlar Dikkat, 9 Eylül’de Başladı! Sigorta Tarihine Göre Kıdem Tazminatı: Her Şeyi Değiştiren Takvim…

Yeni yılda hem taban hem de tavan ücreti belli olacak kıdem tazminatını sadece işten çıkartılanlar değil, bazı koşulları sağlayarak kendi isteği ile işten ayrılanlar da alabiliyor. Bu kapsamda da emeklilik, haklı fesih, erkeklerin askerlik, kadınların evlilik nedeniyle işten ayrılmaları bulunuyor. Yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getirenlere kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında da kıdem tazminatı ödeniyor. Burada gerekli olan prim gün sayısı ilk işe giriş tarihine göre değişiyor.

3600 PRİM GÜNÜNDEN EMEKLİ OLACAKLARA KIDEM TAZMİNATI

Takvim’in haberine göre, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlardan ilk işe başlangıç tarihine göre 5000 - 5975 prim gününü ve kadınsa 20, erkekse 25 yılı tamamlayanlar EYT düzenlemesi sayesinde yaşa bakılmaksızın emekli olup tazminatını alabiliyor. Prim gün sayısı ve çalışma yılı EYT için yeterli olamayanlar varsa, 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyor. 3 bin 600 prim günüyle tazminat alabilmek için 15 yıl şartı da bulunuyor. Ancak bu süre zaten dolmuş durumda.

8 EYLÜL 1999'U KAÇIRANLAR DİKKAT!

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 arasında olanlar ise ya 25 yıl ve 4500 gün primi ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7 bin gün primi tamamladıklarında kıdem tazminatına hak kazanıyor. Sigorta girişi bu kapsamda olanlardan 4500 günü tamamlayarak tazminat almayı planlayanlar için 25 yıl şartı, 9 Eylül 2024'ten itibaren dolmaya başladı.

9 Eylül 1999'da sigortalı olanlar geçtiğimiz ay 25 yıl şartını tamamladı. 4500 gününü aşmışsa kıdem tazminatını talep edebilme yolu açıldı. Tabii 7000 ve üzeri prim günü olanlar için yıl şartının olmadığının altını çizmek gerekiyor.

2008 SONRASI GİRİŞTE YIL ŞARTI YOK

İlk sigortalı olduğu tarih Mayıs 2008 ve sonrası olanların ise başlangıç tarihine göre 4600 - 5400 prim gününü doldurmaları halinde işyerlerinden kıdem tazminatını alıp ayrılmaları mümkün. Bu kişiler için 25 yıllık sigortalılık süresi şartı yok. Sadece, işe başladıkları tarihe göre değişen prim günü koşulunu yerine getirip getirmediklerine bakılıyor. Örneğin, Haziran 2008 tarihinde çalışmaya başlayan bir işçinin tazminatını alması için en az 4600 prim gününü tamamlaması gerekecek. Sigorta girişi 2009'da yapılan en az 4700, 2010'da olan 4800, 2016 ve sonrasında yapılan da 5400 gün prim günü tamamladığında tazminatını alarak işten ayrılabilecek.

SGK'DAN YAZI ALIN

Yaş dışındaki asgari emeklilik koşullarını yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yazı almak gerekiyor. İşten ayrılmadan önce işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezi veya il müdürlüğüne başvurularak 'kıdem tazminatı yazısı' istenmesi şart.

EN AZ KAÇ GÜN GEREKİYOR?

Yaş dışındaki asgari emeklilik koşulları sigorta başlangıç tarihine göre şöyle:

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar

15 yıl (bu süre doldu) + 3600 prim günü.

8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar

25 yıl + 4500 prim günü veya yıla bakılmaksızın 7000 prim günü.

1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar

1 Mayıs-31 Aralık 2008: En az 4600 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2009: En az 4700 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2010: En az 4800 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2011: En az 4900 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2012: En az 5000 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2013: En az 5100 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2014: En az 5200 prim günü

1 Ocak-31 Aralık 2015: En az 5300 prim günü

1 Ocak 2016 ve sonrası: En az 5400 prim günü

Kaynak: Takvim