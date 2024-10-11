Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

Ekonomik ve finansal kararları yakından takip edenler, dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek için sıkça "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi sorularla aramalar yapıyor.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ KURLARI

Serbest piyasada döviz kurları gün içerisinde dalgalanmalar gösteriyor. Bugün itibarıyla 34,2880 TL'den alınan dolar, 34,2900 TL'den satılıyor. Öte yandan, 37,4900 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,4920 TL olarak belirlendi.

Dün ise doların satış fiyatı 34,2080 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 37,5570 TL olarak kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi