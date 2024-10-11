Altın Güne Hareketle Başladı

Haftanın son işlem gününde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar, güncel fiyatları yakından takip ediyor. 11 Ekim 2024 itibarıyla çeyrek, yarım, ons ve gram altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar? Yarım altın kaç lira?

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Altın Güne Hareketle Başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlayarak 2 bin 915 liradan işlem gördü. Bir önceki gün ons fiyatındaki artışa paralel olarak altının gram fiyatı, yüzde 0,7 değer kazanarak 2 bin 890 liraya yükselmişti.

Bugün de yükselişini sürdüren altının gram fiyatı, sabah saatlerinde yüzde 0,9 artışla 2 bin 915 lira seviyesindeydi. Aynı zamanda, çeyrek altın 4 bin 990 lira, Cumhuriyet altını ise 19 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 643 dolara çıktı.

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ALTINDA GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verileri, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecini yavaşlatabileceğine dair endişeleri artırdı. Enflasyonun güçlü kalması nedeniyle, Fed'in politika faizini sabit tutma olasılığı fiyatlamalara yansımış olsa da yıl sonuna kadar 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor.

Analistler, altının ons fiyatında 2 bin 660 doların direnç, 2 bin 600 doların ise destek seviyesi olarak takip edileceğini belirtti.

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GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 2.915,09 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 5.012,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 10.019,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 19.709,33 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.966,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 49.424,46 TL

Ons altın satış fiyatı: 2.645,49 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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