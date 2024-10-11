Köfteci Yusuf’taki Domuz Eti Skandalına Yorumu Gündem Oldu! Nedim Şener, Özgür Demirtaş’a Hak Verdi: ‘Milyar Dolarlık Bir Marka, 20 Bin TL İçin Bunu Yapar mı?'

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listede Köfteci Yusuf’un ürünlerinin içerisinde domuz eti bulunması tüm Türkiye’de büyük ses getirdi. Bu ürünlere Bursa'daki bir şubede rastlanıldığı kamuoyuyla paylaşılsa da sosyal medyada yayılan görüntülerde diğer şubelerin de bomboş kaldığını gösterdi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'domuz eti' skandalı ile ilgili Gazeteci Nedim Şener'den dikkat çeken bir açıklama geldi. "Milyar dolarlık bir marka, 20 bin TL için bunu yapar mı?" diyen Şener şunları dile getirdi.

"20 BİN TL İÇİN BUNU YAPAR MI?"

"Köftecide günde 100 ton et işleniyormuş. Analizde domuz eti miktarı binde bir. Yani yüz bin kilogramda 100 kg. Bu da besili bir domuz ağırlığı eder. Bu köfteciye 20 bin TL kazandırır. Milyar dolarlık bir marka, 20 bin TL için bunu yapar mı? Özgür Demirtaş da bunu belirtmiş. Bakın asıl tağşiş devletin içinde olabilir. Domuzlar devletin içinde olabilir dikkat etmek lazım.”

"BİR DÜŞÜNELİM İSTERİM"

Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşündüğünü belirten Prof. Dr. Özgür Demirtaş da, "Milyonlarca dolar değerine ulaşmış bir işletme salak mı da binde bir oranında domuz eti kullansın?" demiş, “Köfteci Yusuf olayı hakkında farklı düşünüyorum. Milyonlarca Dolar değerine ulaşmış bir işletme SALAK mı da BİNDE BİR oranında domuz eti kullansın? Domuz eti, normal etin yarı fiyatına olsa bile (ki değil), 1000 Birim maliyeti olan köfte 999.5 Birim maliyete iner. Böylesine küçük bir oran için Milyonlarca dolar değerindeki işletme ÖYLE BÜYÜK bir riske girer mi? Bu işin altından işletmeyi UCUZA satın almaya çalışan mafyavari gruplar çıkabilir mi? Bir düşünelim isterim!…” ifadelerini kullanmıştı.

KÖFTECİ YUSUF'TAN 'KUMPAS' AÇIKLAMASI

Firmadan yapılan açıklamada Bakanlığa karşı durularak, "Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz. Lütfen başından beri konunun takipçisi olan herkesten bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasına destek olmalarını dileriz" ifadelerine yer verilmişti.