Emekli ve Memur zammı için 3 aylık enflasyon farkı! TÜİK Açıklaması Sonrası Rakamlar Değişti: Meslek Meslek En Düşük Maaşlar Bu Tablolarda

Son dakika: Emekliye zam oranı ile memur zammı rakamlarını belirleyen en önemli veri bugün açıklandı. Ocak 2025 zam oranında yarı yol geçildi. Peki 2025 emekli zammı, memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı 15 bin TL olur mu? Eylül ayı enflasyon verileri o rakamları kesinleştirdi.

Emekli ve memurlar her yıl 6 ayda bir kez zam alıyorlar. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 6 aylık enflasyon kadar artarken, memur ve memur emekli zammı da enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme ile artıyor. Bu kapsamda Temmuz 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,71 olarak açıklanmıştı. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil Temmuz ayında yüzde 19,31 olmuştu. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı da 12.500 liraya yükseltilmişti.

3 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün duyuruldu. Son verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,97, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 3 aylık yüzde 8,92 artışı garantiledi.

Memur zammı enflasyon farkı oluşması içinse yüzde 0,99 oranında daha enflasyonun oluşması gerekiyor.

3 AYLIK ZAM ORANI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞTİ

• Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL - 13.827 TL'yi

• Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL - 10.989 TL'yi

• SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL -15.442 TL'yi

• SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL – 9.572'yi garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

En düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden değerlendirilecek. Yüzde 25 artış ile 10 bin liradan 12.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı için Ocak 2025 döneminde hükümetin masasında 14-15 bin TL rakamının bulunduğu ifade ediliyor.

Eylül ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e indi. OVP'de ise enflasyon beklentileri 2024 için yüzde 33’te yüzde 41,5'e çıktı. Bu kapsamda maaşlar bir kez daha hesaplandı. Bu kapsamda Memur ve memur emeklileri için yıl sonu beklentileri de aşağıdaki gibi oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ EN DÜŞÜK MAAŞ TABLOSU (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

ZAMLI MEMUR MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)

MEMUR EMEKLİ MAAŞI (TEMMUZ 2024 – YÜZDE 9,31 OVP TAHMİNİ – YÜZDE 10,59 MERKEZ BANKASI TAHMİNİ)