24 saati bulmuyor: İkinci el otomobile dev zam yolda!

Rekor üstüne rekor kıran döviz kuru ve enflasyon ikinci el otomobilde de zam dalgasını başlattı.

Ekonomim'den Aysel Yücel'e konuşan Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, bayrama kadar ikinci el araçlarda fiyatların yükselmeye devam edeceğini söyledi.

"FİYAT YANSIMALARI 24 SAATİ BULMUYOR"

Karakaş, "Kurdaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere gelen yüzde 7'e varan zamlar, ikinci el piyasasına da yansımaya başladı. Dijital bir piyasa olduğu için özellikle ilan sitelerine fiyat yansımaları artık 24 saati bulmuyor" açıklamasını yaptı.

"İKİNCİ EL OTOMOBİLDE YÜZDE 4 İLA YÜZDE 6 ARASINDA ZAM BEKLENİYOR"

Muhammed Ali Karakaş, Kurban Bayramı’nın etkisi, yaz aylarına giriş, kiralama sezonunun açılması ve araç tedarikinde yaşanan problemlere paralel haziran ayının son haftasına kadar ikinci el otomobillerde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında fiyat artışı öngördüklerini söyledi.

"ARAÇ SATIŞINI ASKIYA ALIP BEKLEMEYE GEÇEBİLİRLER"

Öte yandan döviz kurunun seyrine bağlı olarak araç satışında farklı eğilimler olabileceğine de işaret eden Muhammed Ali Karakaş, "Kurdaki hızlı yükseliş devam ederse birçok kişi araç satışını askıya alıp beklemeye geçebilir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem