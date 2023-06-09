Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan'a tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı tebrik etti.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bilgisine ve tecrübesine güvendiğini vurgulayan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan sn Hafize Gaye Erkan’ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun."