Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanacağı tarih belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

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Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanacağı tarih belli oldu

Yüksek enflasyon oranı ve artan hayat pahalılığı emekçilerin alım gücünü her geçen gün biraz daha azaltırken; geçtiğimiz yıl Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmıştı. 

Bu yıl ise AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni kabine ile yaptığı toplantı sonrası asgari ücret komisyonunun ara zam için toplanacağı duyurmuştu. 

TARİH BELLİ OLDU 

Komisyonun toplanacağı tarih belli oldu. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

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