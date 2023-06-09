Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ABD'de toplu dava açıldığı ortaya çıktı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığı'na Amerika’da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Hafize Gaye Erkan atandı.

Bu görev için yaşadığı ve çalıştığı ABD’den Türkiye’ye dönen Erkan, kurumun ilk kadın başkanı oldu.

"ABD'DE TOPLU DAVA AÇILDI"

Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hürriyet’in ABD muhabiri Razi Canikligil, "Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı" dedi.

"DAVA DİLEKÇESİ 24 NİSAN'DA VERİLMİŞ"

Dava dilekçesini paylaşan Canikligil, "Hafize Gaye Erkan hakkında First Republic Bank co-CEO’su olduğu döneme ait davanın dilekçesi 24 Nisan 2023’de verilmiş" ifadelerini kullandı.

İşte Canikligil'in paylaştığı dava belgeleri:





Kaynak: Gerçek Gündem