Döviz kurundaki yükseliş, ilaç krizini tetikledi: Tedaviler aksayabilir!

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, döviz kurundaki hızlı artışın ilaç krizine yol açabileceğine dikkat çekti.

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Döviz kurundaki yükseliş, ilaç krizini tetikledi: Tedaviler aksayabilir!

Uzmanlar Türkiye’nin ilaçta büyük oranda dışa bağımlı olması nedeniyle ilaç teminiyle ilgili sorunların ve ilaç zamlarının yakın zamanda gündeme geleceğini belirtiyor.

Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, “İlaç yokluklarıyla ilgili belli kalemlerde sıkıntılarımız mevcuttu ama şu ana kadar çok büyük boyutlara ulaşmış değildi. Döviz kurundaki hızlı yükselişle birlikte yeni bir krizin yaşanması öngörülüyor.

Daha önce de bu süreçleri yaşadık. Döviz kurunda artışların ardından ilaç firmaları maliyetle ilgili sıkıntı yaşadıkları zaman bu piyasada ilaç yokluğu olarak hissedilmeye başlıyor. Daha sonra ilaç firmaları zam talep ediyor. Bu da ilaç yokluğu ve hasta mağduriyetine yol açıyor” dedi.

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