MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan makam odasında ilk fotoğraf

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf paylaşıldı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan makam odasında ilk fotoğraf

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan boşalan  Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koltuğuna İbrahim Kalın getirilmişti. MİT'in internet sitesindeki 'MİT Başkanı' bölümü güncellendi ve Kalın'ın makam odasından ilk görsel paylaşılarak, sitede Kalın'ın özgeçmişine yer verildi. 

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan makam odasında ilk fotoğraf - Resim : 1

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