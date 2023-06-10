MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan makam odasında ilk fotoğraf
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'dan boşalan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koltuğuna İbrahim Kalın getirilmişti. MİT'in internet sitesindeki 'MİT Başkanı' bölümü güncellendi ve Kalın'ın makam odasından ilk görsel paylaşılarak, sitede Kalın'ın özgeçmişine yer verildi.
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