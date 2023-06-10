Beraber yaşadığı hamile kadını katletti: 12 yaşındaki çocuk sesini gizlice kaydedince...

Isparta’da 7 aylık hamile dini nikahlı eşi Raziye Karabuğa’yı öldüren sanık Şehmuz Gezen’in yargılandığı davanın bugün Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruşmasına sanık Şehmuz Gezen SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Mahkemede taraf yakınları ise salonda hazır bulundu. Duruşmada zihinsel geriliğinin bulunduğunu, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve bu nedenle cezai ehliyetinin olmadığı belirtilen sanığa ilişkin, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen rapor incelendi.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEYİM YOK"

Raporda Şehmuz Gezen'in tam cezai ehliyete sahip olduğunun belirtildiğini ifade eden mahkeme heyetine, sanık avukatı itiraz etti. Sanık avukatı, "Müvekkilim hakkında düzenlenen raporda muayene esnasında sınırlı mental kapasitesi olduğu, sonuç bölümünde ise cezai ehliyete haiz olduğu belirtilmiştir” dedi. Raporda çelişki olduğunu söyleyen sanık avukatı çelişkinin giderilmesi için sanığın 4. Daire'den başka bir İhtisas Dairesi'ne sevk edilmesini talep etti. Rapor hakkında görüşü sorulan Gezen ise mahkeme heyetine, "Söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

BEBEK KAYINPEDERİNDEN İDDİASI

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Şehmuz Gezen’in amcasının eski eşi Nurdagül Özek, maktul Raziye Karabuğa’nın annesi Elvan Aydın ile görüştüğünü Elvan’ın kendisine kızının Şehmuz’dan değil kayınpederi Mehmet Gezen’den hamile olduğunu söylediğini ve bu konuşmayı 12 yaşındaki çocuğunun gizlice kaydettiğini ancak telefonun çalındığını söyleyerek cinayetle ilgili başka bir bilgisinin olmadığını dile getirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanık Şehmuz Gezen'in 'hamile olduğunu bildiği kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını mütalaasında belirtti. Sanık avukatı mütalaaya itiraz ederek yeniden rapor alınması talebini reddeden mahkeme heyeti ise savunma için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

OLAY GEÇMİŞİ

Olay, 1 Mart 2022 tarihinde merkeze bağlı Yazısöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. Şehmuz Gezen, 1 yıldır dini nikahlı olarak yaşayan ve 7 aylık hamile olan Raziye Karabuğa ie birlikte otomobil ile gezmeye çıktı. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Şehmuz Gezen, Raziye Karabuğa'yı (24) yanındaki tüfekle 2 el ateş ederek baş ve göğüs bölgesinden vurdu. Şehmuz Gezen, ağır yaralanan Raziye Karabuğa'yı Isparta Şehir Hastanesi'ne bırakarak, olay yerinden kaçtı. Raziye Karabuğa ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis tarafından yakalanan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.