Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan Ali Yerlikaya'ya Mustafa Çalışkan çağrısı

Emniyet Teşkilatı Sendikası, Süleyman Soylu ile yaşadığı krizle gündeme gelen Mustafa Çalışkan'ın Emniyet Genel Müdürü olması talebini içeren bir açıklama yaptı.

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Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan Ali Yerlikaya'ya Mustafa Çalışkan çağrısı

Yeni kabinede Süleyman Soylu yerine İçişleri Bakanlığı koltuğuna Ali Yerlikaya oturmuştu. 

Gelişmenin ardından Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi. 

Süleyman Soylu ile yaşadığı krizle gündeme gelen Mustafa Çalışkan'ın Emniyet Genel Müdürü olması talebini içeren bir açıklama yapan sendika, Ali Yerlikaya'ya seslendi. 

Yapılan açıklama şöyle: 

"İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya gerek İstanbul kadrosunda, gerekse farklı illerde Sayın Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN ile görev yapmış personelden halihazırda Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Sayın ÇALIŞKAN'ın Emniyet Genel Müdürü olması yönünde Sendikamıza çok sayıda mesaj gelmektedir.

Sayın ÇALIŞKAN, İstanbul'da görev yaparken şehit olan tüm polislerin ailelerinin ev sahibi olmasına vesile olmuş, Emniyet Mensuplarının çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri kreşleri hizmete açmış ve personeli Polis Merkezlerinden başlayarak 8/24 çalışma sistemine geçirmiştir.

Sayın ÇALIŞKAN'ın Emniyet Genel Müdürü olması personelin talebi yanında Yönetim Kurulumuzun da ortak isteğidir. Devletimizin biz Emniyet Mensupları için en ehliyetli, en liyakatli kişiyi atayacağından emin olmakla birlikte, meslektaşlarımızın ve Sendikamızın bu husustaki istek ve beklentilerini Makamınıza iletmek isteriz."

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