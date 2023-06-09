Şampiyonlar Ligi finali biletleri karaborsada el ilanlarıyla aranıyor

İngiliz takımı Manchester City ve İtalya ekibi Inter'in Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geleceği maç için kentteki hazırlık çalışmalarında sona gelindi.

Maçın sorunsuz tamamlanması için güvenlik, sağlık ve ulaşım alanlarında birçok önlemin alındığı İstanbul, dünyanın en prestijli spor etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, Şampiyonlar Ligi kupasının dev maketi ve büyük bir futbol topu, Taksim Meydanı'na konuldu. Yerli ve yabancı turistler, meydanda sergilenen dev kupa ve futbol topunun önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Maçı izlemek isteyenler ise bilet bulma konusunda çok güçlük çekiyor. Nisan ayında satışa sunulan biletler 70 Euro'dan başlıyor, 690 Euro'ya kadar çıkıyor. Maçı statta izlemek isteyen yabancılar meydanlarda bıraktıkları "Bilet aranıyor" broşürüyle karaborsadan bilet arıyorlar.

Gerçek TV, Taksim Meydanı'nda karaborsada bilet arayan broşürleri görüntüledi. O görüntülerde turistlerin Şampiyonlar Ligi kupası maketi ve dev futbol topuna yoğun ilgi gösterdikleri de görüldü.