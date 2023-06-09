Giresunspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru

Giresunspor Başkanı Yamak, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptıklarını söyledi.

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Giresunspor'dan TFF'ye küme düşmenin kaldırılması için başvuru

Bitexen Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptıklarını söyledi.

"HAKKIMIZIN YENİLDİĞİ BİR SEZONU GERİDE BIRAKTIK"

Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, içinde bulundukları durumdan dolayı taraftarlardan özür diledi. Süper Lig'den düştüklerini ve söyleyecek çok fazla söz olduğunu ancak devam eden bir süreç yaşandığını belirten Yamak, "Haksız olarak yaşadığımız, hakkımızın yenildiği, yarışma halinde değiştirilen kuralların olduğu bir sezonu geride bıraktık" dedi.

Depremin yaşanması, Dünya Kupası nedeniyle lige 45 gün ara verilmesi, ayrıca seçimler nedeniyle verilen araları hatırlatan Yamak, tüm bunları diğer takımlar gibi kendilerini de etkilediğini söyledi.

Yamak, haklarını savunmak adına konuyla ilgili görüşlerini bir süredir ifade ettiklerini anımsatarak, TFF'ye bu konuda itiraz yaptıklarını vurguladı.

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