2024 Özel Güvenlik Görevlisi Maaşları Ne Kadar? İşte Tam Liste
Özel güvenlik sektöründeki maaşlar, 2024 yılı itibarıyla yapılan zamlarla birlikte yeniden belirlendi. Türkiye genelinde farklı alanlarda görev yapan silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlilerinin maaşları, çalıştıkları sektör, görev türü ve kıdemlerine göre değişkenlik gösteriyor.
Özel güvenlik görevlileri, bankalar, hastaneler, havaalanları gibi birçok sektörde güvenliği sağlıyor. Silahlı ve silahsız olarak iki ana gruba ayrılan özel güvenlik personelinin maaşları, taşıdıkları riskler ve sorumluluk seviyelerine göre belirleniyor.
SİLAHLI VE SİLAHSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI
2024 yılında silahlı özel güvenlik görevlileri, daha yüksek riskli görevlerde çalıştıkları için maaşları daha üst seviyede yer alıyor. Silahsız güvenlik görevlilerinin maaşları ise çalıştıkları sektör ve kurumlara göre değişiklik gösteriyor.
2024 YILI ÖZEL GÜVENLİK MAAŞLARI LİSTESİ
Belediye Güvenlik Maaşı: 30.000 TL - 35.000 TL
Banka Güvenlik Maaşı: 18.000 TL - 25.000 TL
Hastane Güvenlik Maaşı: 30.000 TL - 32.000 TL
Havaalanı Güvenlik Maaşı: 17.500 TL - 25.000 TL
Okul Güvenlik Maaşı: 20.000 TL - 25.000 TL
Kadrolu Güvenlik Görevlisi Maaşı: 39.100 TL
AVM Güvenlik Maaşı: 17.002 TL - 22.000 TL
Özel güvenlik görevlilerinin maaşları, çalıştıkları kurum ve görev türüne göre farklılık gösterirken, risk seviyesi yüksek olan pozisyonlar için daha yüksek ücretler ödeniyor. Bu nedenle, görev yapılan sektör ve çalışma şartları, maaşlar üzerinde belirleyici bir faktör oluyor.
Kaynak: Haber Merkezi