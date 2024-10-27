Özel Yasal Düzenleme Yapıldı... Çinli Otomotiv Devi Türkiye'de Fabrika Kuracak

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'den sonra bir başka Çinli otomotiv markası olan Chery için de Türkiye'de özel bir yasal düzenleme yapıldı. Samsun'da kurulması planlanan organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery için özel bir alan ayrılması planlanıyor. Bu girişim, Türkiye'deki elektrikli otomotiv yatırımlarının büyümesine destek sağlamayı amaçlıyor.

OSB’DE GENİŞ ALAN AYRILACAK

Sözcü'nün haberine göre, Samsun'da ikinci bir OSB'nin kurulması için hazırlık yapılıyor. Tekkeköy'de, 318 hektarlık bir alanda birçok firmanın üretim yapabileceği bir sanayi bölgesi oluşturulması planlandı. Çalışmalar sürerken, Chery'ye OSB'de geniş bir alan tahsis edileceği açıklandı. Başlangıçta, bu yerin OSB'de yer alan firmalardan yapılacak kesintilerle karşılanması öngörülüyordu. Ancak OSB'nin kıyı şeridinde olması nedeniyle Kıyı Kanunu'nda değişiklik ihtiyacı doğunca, TBMM’ye sunulan vergi paketine bu konuda bir madde eklenmesi kararlaştırıldı. Vergi paketi geri çekilince, eklenen bu madde geçerliliğini yitirdi. Sorun, tüketici yasası görüşmelerine ek bir madde dahil edilerek çözüme kavuşturuldu.

CHP ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Yasal değişiklik, CHP’nin bazı çekinceleri ile birlikte, diğer parti gruplarının onayıyla Meclis'ten geçti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, yatırım ve istihdam açısından düzenlemeyi olumlu bulduklarını ancak bazı kaygılar nedeniyle çekince koyduklarını belirtti. Çam, OSB'nin genişleme sahasının tarım arazilerini kapsadığını, bu nedenle tarımsal üretimin tehlikeye girebileceğini ifade etti. Ayrıca, altyapı, atık yönetimi ve çevresel etki değerlendirme süreçlerinde olası usulsüzlüklere karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Sözcü