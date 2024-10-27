Otomobil Fiyatları Düşecek Mi? Sektör Uzmanı Açıkladı

Çip krizi ve üretim yavaşlamasının etkisiyle zorlanan otomotiv sektörü, son dönemde toparlanma sinyalleri verirken, "Fiyatlar düşecek mi?" sorusu sıkça soruluyor. Bu konuda, Konya Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SIFIR ARAÇLARDA DEĞER KAYBI ARTIYOR

Abdullah Acıbadem, otomobil sektöründeki arz-talep dengesinin eskiye oranla düşmesiyle bayilerin stokları eritmek için kampanyalar yaptığını belirtti. Acıbadem, "Eskiden sıfır araçlar plaka takıldığında yüzde 7-10 civarında bir değer kaybına uğrardı. Bugün bazı modellerde bu oran yüzde 20-25'e kadar yükseldi" dedi. Yani, bayiden 1 milyon liraya alınan sıfır bir araç, plaka takıldıktan sonra 750-800 bin lira arasında bir değere düşebiliyor. Ancak fiyatların daha da düşeceğini düşünmenin gerçekçi olmadığını belirten Acıbadem, sıfır araçların döviz kuru ve üretim maliyetleri nedeniyle her ay düzenli zamlandığını vurguladı.

FAİZ İNDİRİMLERİ PİYASADA HAREKETLİLİK YARATABİLİR

Yükselen faiz oranlarının otomotiv sektöründe etkisini sürdürdüğüne dikkat çeken Acıbadem, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasının iç piyasada beklenen hareketlilik için umut verici olduğunu söyledi. Acıbadem, "Bankalardaki yüklü mevduat faize yatırılmış durumda. Faizlerin düşmesiyle birlikte bu paralar tekrar piyasalara girecek ve otomobil ticaretinde bir canlanma yaşanacak" dedi.

GÜVENLİ ÖDEMEYE DİKKAT

Araç alım-satımlarında güvenli ödeme sistemini kullanmanın önemine değinen Acıbadem, internet üzerinden araç satın almayı düşünen vatandaşların Ticaret Bakanlığı'nın güvenli ödeme sistemini tercih etmelerini önerdi. "Bu sistem hem alıcıyı hem de satıcıyı koruma altına alıyor. Aksi halde dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz" diyerek alıcıları uyardı.

Faizlerin düşüşü ve piyasalardaki beklentiye rağmen, sıfır araçlara gelen periyodik zamların fiyatları yukarı çekmeye devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA