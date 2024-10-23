150 Yıllık Dev Firma İflas Etti

Soğutucu ve satış tezgahları üretimi yapan firma, siparişlerin durmasıyla birlikte iflasa sürüklendi. Şirketin 80 çalışanı ise belirsizlik içinde kaldı.

SİPARİŞLER KESİLDİ, İFLAS KAÇINILMAZ OLDU

1871 yılında kurulan ve Almanya'nın Bavyera bölgesinde faaliyet gösteren Schrutka-Peukert firması, Bayreuth Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Firmanın müdürü Steffen Cyris, iflas sürecini doğrularken, "Artık sipariş alamıyoruz" açıklamasıyla yaşadıkları zor durumu özetledi. Cyris, ekonomik durgunluk, enflasyonun artışı ve tüketicilerin indirim mağazalarına yönelmesi gibi etkenlerin iflası kaçınılmaz hale getirdiğini belirtti.

PANDEMİ VE UKRAYNA SAVAŞI DA ETKİLİ OLDU

Firma yetkilisi Cyris, pandemi dönemi ve Ukrayna savaşının ardından hızla artan enerji maliyetlerinin şirketi derinden etkilediğini söyledi. İflas sürecini durdurmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ancak alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ifade eden Cyris, firmanın yakın gelecekte gelir elde etmesinin mümkün olmadığını ve bu süreçte şirketin geleceğinin belirsiz olduğunu vurguladı.

Firmanın iflası, 80 çalışanın iş durumu konusunda belirsizlik yaratırken, çalışanların ve müşterilerin de bu süreçten olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi