Asgari Ücret Zammı için Bir Tavsiye de IMF'den! 'Yüksek Artıştan Kaçının' Diyerek Uyardılar: Sosyal Yardım Önerisi

IMF Dünya Bankası'nın Washington'daki yıllık toplantısı çerçevesinde konuşan Jim Walsh, ardışık enflasyonun hala yüzde 2'nin oldukça üzerinde seyrettiği göz önüne alındığında, faiz indiriminden bahsetmenin "muhtemelen erken" olduğunu söyledi. Ankara'nın, 2024 başında yüzde 49'luk bir zam yapmasının ardından, aralık ayında 2025'in başında asgari ücrete ne kadar zam yapacağını açıklamasının beklendiğini, asgari ücrete 2024 başında yapılan zammın ilk çeyrekte enflasyonu keskin bir şekilde yükselttiğini söyledi.

Walsh, "Bu yıl bunun olmamasını umuyoruz, çünkü yüksek enflasyona sahip birçok ülkedeki deneyimlerimizden biliyoruz ki ulusal düzeyde bu şekilde ücret belirlemek enflasyon beklentileri için büyük bir çıpadır" dedi ve ekledi:

"Yetkililerin yapması gereken bir değiş tokuş var ve bunun oldukça farkındalar."

DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERE YARDIM ÖNERİSİ

Walsh, bunun yerine Ankara'nın düşük gelirli hanelere nakit transferleri yoluyla destek sağlayacak sosyal programlar geliştirmeye ya da düşük ücretle çalışanların gelirlerini artırmaya yardımcı olmak için devlet desteğini daha iyi hedeflemeye odaklanması gerektiğini söyledi.

Uzmanlara göre ocak ayında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin piyasa beklentisi yüzde 25 civarında oluşuyor. Yabancı kurumlar da Türkiye’ye yaptığı ziyaretler sonrasında yüzde 25 zam oranını raporlara taşımışlardı.