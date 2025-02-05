14 Gün Çalışana 15 Bin TL Maaş! İŞKUR Gençlik Programı Şartları Belli Oldu: 1 Milyon Gence İş İmkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç istihdamını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. Türkiye’nin iş gücüne katılımını artırmak ve gençleri meslek hayatına hazırlamak için başlatılan İŞKUR Gençlik Programı, 1 milyon üniversiteli gence çalışma fırsatı sunacak. Hem eğitimlerini sürdüren hem deneyim kazanmak isteyenle belirli şartları karşılamaları halinde İŞKUR desteklerinden yararlanabilecekler. Peki İŞKUR Gençlik Programı şartları ne? Kimler başvurabilir? Başvurular nereden yapılır? İşte detaylar…

İSTİHDAM SAYISINDA DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ

Son bir yılda iş gücünün 2023 Kasım’ına göre 925 bin artış ile 35 milyon 820 bine yükseldiğine vurgu yapan Erdoğan, aynı dönemde istihdam sayısının986 bin kişi artarak 32,7 milyona çıktığını belirtti. Kasın iş gücünde de artış yaşandığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı, buradaki yükselişin oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında ise öğrenciler haftalık en fazla 3 gün çalışabilecek. Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler yararlanabilecek.

AYDA 14 GÜN ÇALIŞANA 15 BİN TL ÖDEME

Öğrencilere günlük 1083 TL verilecek. Programa ayda 5 gün katılanlar 5.415 TL, 14 gün katılanlar ise 15.162 TL ödeme alacak. Ayrıca katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NA NEREDEN BAŞVURULUR?

Yeni uygulama gençlerin iş gücüne katılımını teşvik etmek için önemli bir adım olarak görülürken, önümüzdeki 4 yıl için 1 milyon kişinin bu programdan yararlanması bekleniyor. Programa başvurular İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi