Bakan Işıkhan Milyonların Beklediği Haberi Verdi... Mesai Sistemi Sil Baştan! Uzaktan ve Esnek Çalışma Kapıda

Ekonomi yönetimi, istihdamda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirecekleri vaadiyle bugün 3 yıllık istihdam planını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı, kadınlar ve gençler başta olmak üzere çeşitli fırsatlar sunmayı hedeflerken, uzaktan ve esnek çalışma modelleri ile mesai saatlerindeki olası değişiklikler de merak konusu oldu.

'YASAL ÇERÇEVEYİ HAZIRLAYACAĞIZ'

TRT Haber'e konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merak ettiği başlıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Esnek çalışma ve hibrit modellerinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmaları olduğunu söyleyen Işıkhan, "Özellikle bilişim, finans, eğitim, danışmanlık ve hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkilerini göz önüne alarak sosyal güvenlik ve çalışma süreleri ile ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek" diye konuştu.

''MOBBİNG KONUSUNDA DA DÜZENLEME GELİYOR'

Bakan Işıkhan, çalışma saatleriyle ilgili düzenlemenin yanında işçi haklarıyla ilgili gündeme alınacak konularla ilgili de şunları söyledi:

Çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir. Özellikle iş yerindeki mobbing, ayrımcılık gibi uygulamalara asla izin verilmeyecek. Bu konuda da yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz ve geliştireceğiz. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini de sektör bazında ele alarak tekrar bir düzenleme içerisinde bulunacağız.

Kaynak: TRT Haber