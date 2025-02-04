Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Yıllık Yol Haritasını Açıklıyor: Uzaktan ve Esnek Çalışma Yolda: Dönüşüm Başlıyor

Türkiye’ istihdamda yeni bir dönüşüme hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün açıklayacağı istihdamda 3 yıllık yol haritası özellikle kadınlar ve gençler için yeni imkanlara kapı aralayacak. Uzaktan ve esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek. İşte yeni dönemin detayları…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Yıllık Yol Haritasını Açıklıyor: Uzaktan ve Esnek Çalışma Yolda: Dönüşüm Başlıyor

Türkiye, küresel ekonomik dalgalanmalara ve sıkı para politikalarına rağmen yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı büyüme stratejisinden taviz vermiyor. Bu kararlı duruş sayesinde ihracatta yeni rekorlar kırılırken istihdam seviyesi 32 milyonun üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. İşsizlik oranları ise tek hanelerde kalmaya devam ediyor.

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara’da düzenlenecek Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Programı’nda 2025-28 yıllarını kapsayan yeni istihdam planını duyuracak. Bu kapsamda hem iş gücü piyasasında çağın gerekliliklerine uygun dönüşümler yaşanacak hem de yeni istihdam modelleri hayata geçirilecek. Ayrıca her evde en az bir maaşlı çalışan hedefi doğrultusunda istihdam fırsatlarının genişletilmesi için adımlar atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Yıllık Yol Haritasını Açıklıyor: Uzaktan ve Esnek Çalışma Yolda: Dönüşüm Başlıyor - Resim : 1

UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA DEVREYE ALINACAK

Öte yandan bu yılın Aile Yılı olarak ilan edilmesinden sonra başta anneler ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı kesimler için de istihdam imkanları artırılacak. Üniversiteli gençler ile ev kadınları için uzaktan ya da kısmi süreli (part-time) çalışabilecekleri iş alanları oluşturulması planlanıyor.

Bir yandan da annelerin daha çok iş hayatında kalmalarına imkan sağlayacak, izin, uzaktan çalışma, esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi modeller devreye alınabilecek. Dezavantajlı kesimler olarak nitelenen kadınlar, gençler engelliler yaşlılara da yeni imkanlar getirilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Yıllık Yol Haritasını Açıklıyor: Uzaktan ve Esnek Çalışma Yolda: Dönüşüm Başlıyor - Resim : 2

10 AY ÇALIŞMA İMKANI

Üniversiteli gençler sosyal projelerde görev alacak. Sosyal hizmetler, kütüphane, eğitim gibi alanlarda ve kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek. Çalışmalar kısmi süreli olacak, çalışma saatleri okulla çakışmayacak ve en fazla 10 ay sürecek. İlk etapta 60 bin genç yararlanacak ve sayı giderek artacak. Gençlere aylık 15 bin lira ücret ödenecek. Rakam daha sonra yükselebilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Yıllık Yol Haritasını Açıklıyor: Uzaktan ve Esnek Çalışma Yolda: Dönüşüm Başlıyor - Resim : 3

EVDE İŞ YAPACAKLAR

Ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak. Kadınların çalışma saatleri esnek olacak. Çocuklarına bakarken ya da diğer işlerini yaparken aynı zamanda evinde çalışma olanağı da bulacak.

Kaynak: Yeni Asır

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