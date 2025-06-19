11 Şirket Temettü Kararını Açıkladı

Borsa İstanbul’da işlem gören 11 şirket, 18 Haziran Çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) temettü kararlarını bildirdi.

11 Şirket Temettü Kararını Açıkladı
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Yatırımcıların merakla beklediği açıklamalara göre bazı şirketler hisse başına temettü dağıtımı yapacakken, bazıları bu yıl ödeme gerçekleştirmeyecek.

TEMETTÜ KARARI AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

KAP’a yapılan bildirimlere göre bu yıl temettü dağıtmayacağını açıklayan şirketler şöyle:

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM)

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (BSOKE)

Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA)

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (HOROZ)

Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HUBVC)

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (ETILR)

Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIZIM)

Bu şirketler, genel kurul veya yönetim kurulu kararları doğrultusunda 2025 yılı içinde temettü ödemesi yapmayacak.

11 Şirket Temettü Kararını Açıkladı - Resim : 1

TEMETTÜ DAĞITMA KARARI ALAN ŞİRKETLER VE TARİHLERİ

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK)
Hisse başına 0,50 TL brüt, 0,425 TL net temettü ödeyecek.
Ödeme tarihi: 19 Haziran 2025

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)
Hisse başına 1,50 TL brüt ve net temettü verecek.
Ödeme tarihi: 9 Temmuz 2025

DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO)
Hisse başına 2,00 Euro brüt, 1,45 Euro net ödeme yapılacak.
Ödeme tarihi: 14 Temmuz 2025

TOPLAMDA 65 TL’YE VARAN ÖDEME

Temettü dağıtma kararı alan şirketlerin yatırımcısına sağlayacağı toplam ödeme tutarı dikkat çekti. Kur farkı ve hisse miktarına göre bireysel kazançlar değişiklik gösterse de, bazı yatırımcılar için hisse başına 65 TL’ye varan toplam kazanç söz konusu olabilecek.

Yatırımcılar için önem taşıyan temettü kararları, şirketlerin mali performansı ve nakit yönetimine dair sinyaller verirken, açıklanan ödeme tarihleri yatırım planlamaları açısından da belirleyici oluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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