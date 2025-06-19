Türkiye'nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi Açıklandı: Zirvedeki GYO Bakın Hangisi Çıktı

Uluslararası danışmanlık ve denetim ağı PrimeGlobal’in Türkiye temsilcisi Asalı Bağımsız Denetim AŞ tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi” araştırmasında, firmaların 2024 sonu itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan finansal tabloları dikkate alındı.

Varlık büyüklüğü, özkaynak, likidite durumu, net borç seviyesi ve borç/varlık oranı gibi kriterlerin analiz edildiği çalışmada, ilk sırayı Emlak Konut GYO aldı. Onu 123 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul, 115,4 milyar TL ile Torunlar GYO, 65,4 milyar TL ile Nef (Timur Gayrimenkul) ve 63 milyar TL ile Ziraat GYO izledi.