Türkiye'nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi Açıklandı: Zirvedeki GYO Bakın Hangisi Çıktı
Gayrimenkul sektörünün en güçlü firmaları, varlık büyüklüğünden borçluluk oranına kadar birçok kriterin değerlendirildiği kapsamlı bir araştırmayla belirlendi. Emlak Konut GYO, 204,9 milyar TL’lik toplam varlık değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası danışmanlık ve denetim ağı PrimeGlobal’in Türkiye temsilcisi Asalı Bağımsız Denetim AŞ tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü 10 Gayrimenkul Yatırım Şirketi” araştırmasında, firmaların 2024 sonu itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan finansal tabloları dikkate alındı.
Varlık büyüklüğü, özkaynak, likidite durumu, net borç seviyesi ve borç/varlık oranı gibi kriterlerin analiz edildiği çalışmada, ilk sırayı Emlak Konut GYO aldı. Onu 123 milyar TL ile Rönesans Gayrimenkul, 115,4 milyar TL ile Torunlar GYO, 65,4 milyar TL ile Nef (Timur Gayrimenkul) ve 63 milyar TL ile Ziraat GYO izledi.
NET VARLIKTA TORUNLAR GYO ÖNE ÇIKTI
Araştırmada özkaynak büyüklüğü açısından Torunlar GYO 97,3 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Emlak Konut GYO 95,8 milyar TL, Rönesans Gayrimenkul ise 89,6 milyar TL ile ikinci ve üçüncü sıralarda konumlandı. Ziraat GYO, Özak GYO, İş GYO, Nef, Akiş GYO, Halk GYO ve Avrupakent GYO da ilk 10’da yer aldı.
LİKİDİTEDE LİDER TORUNLAR GYO
Likidite gücü, yani nakit ve benzeri varlıklar baz alındığında 9,7 milyar TL ile Torunlar GYO öne çıktı. Emlak Konut GYO 8,3 milyar TL, Rönesans Gayrimenkul ise 3,3 milyar TL ile sıralamayı takip etti. Nef, Özak GYO, Avrupakent GYO, Ziraat GYO, İş GYO, Sinpaş GYO ve Halk GYO da yüksek likiditeye sahip firmalar arasında gösterildi.
BORÇ YÜKÜ EN DÜŞÜK ŞİRKET ÖZAK GYO
Borçların toplam varlıklara oranı açısından Özak GYO %1,33 ile listenin en sağlam şirketi olarak dikkat çekti. Onu %1,62 ile Nef ve %1,73 ile Torunlar GYO izledi. Ziraat GYO, İş GYO, Akiş GYO, Emlak Konut GYO, Sinpaş GYO, Halk GYO ve Rönesans Gayrimenkul de ilk 10’da yer aldı.
FİNANSAL SAĞLAMLIKTA YENİ DÖNEM
Asalı Bağımsız Denetim AŞ Sorumlu Ortağı Yakup Babaoğlu, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yalnızca büyüklüğün değil, aynı zamanda bilanço kalitesinin de sektör açısından kritik hale geldiğini vurguladı. Babaoğlu, “Günümüzde gayrimenkul şirketleri için düşük borç oranı, yüksek likidite ve güçlü özkaynak yapısı artık rekabet avantajı olarak öne çıkıyor. Bu durum, yatırımcı ve finansal kuruluşlar açısından karar alma süreçlerinde belirleyici bir etken haline geldi” dedi.