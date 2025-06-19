Avrupa'nın En Pahalı ve En Ucuz Ülkesi Belli Oldu: Listede Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait "Satınalma Gücü Paritesi – Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları" verilerini açıkladı. Ülkelerin döviz kuru dikkate alınarak alım gücüne göre kıyaslandığı çalışmada, Avrupa’nın en pahalı ve en ucuz ülkeleri sıralandı. Fiyat düzeyi endeksi 36 ülke üzerinden değerlendirilirken, zirvede İsviçre yer aldı. Türkiye ise en düşük seviyede kalan ülke oldu.

TÜRKİYE’DE 100 EURO’LUK SEPET 53 EURO’YA ALINIYOR

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin para birimleriyle aynı mal ve hizmet sepetini ne kadara alabildiklerini karşılaştırmalı olarak gösteriyor. Endeks değeri 100 olan Avrupa Birliği (AB) ortalamasına göre Türkiye’nin fiyat düzeyi endeksi 2024 yılı itibarıyla 53 olarak hesaplandı. Bu da, AB'de 100 euroya alınan bir ürün ya da hizmet sepetinin Türkiye'de sadece 53 euro karşılığındaki Türk lirası ile alınabileceğini gösteriyor.

AVRUPA’NIN EN PAHALI ÜLKESİ BELLİ OLDU

2024 verilerine göre, 36 ülke arasında fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre oldu. Yani İsviçre’de aynı ürün sepeti, AB ortalamasının yaklaşık iki katı fiyata alınabiliyor. Onu 162 ile İzlanda, 143 ile Danimarka ve 133 ile İrlanda takip ediyor. Lüksemburg, Norveç, Finlandiya, Belçika ve Hollanda da fiyatların yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’DE HANGİ KATEGORİLER PAHALI?

Alt gruplar bazında incelendiğinde Türkiye’de bazı kalemlerde AB ortalamasının üzerinde fiyatlar dikkat çekiyor:

Kişisel ulaşım araçları: Endeks 136 Avrupa ortalamasının üzerinde.

Gıda ve alkolsüz içecekler: Endeks 77 Türkiye bu grupta birçok ülkeye göre pahalı konumda.

Alkollü içecek ve tütün: Endeks 60 Bu grupta fiyatlar daha düşük seyrediyor.

Giyim ve tüketici elektroniği: Sırasıyla 69 ve 67 endeks değeriyle AB ortalamasının altında.

Lokanta ve oteller: Endeks 69 Görece uygun fiyatlı kategoriler arasında.

AVRUPA’DA DURUM NE?

TÜİK’in değerlendirmesinde AB’ye üye 27 ülkenin yanı sıra, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri ve aday ülkeler de yer aldı. Listeye göre bazı ülkelerin fiyat düzeyi endeksi şöyle:

İsviçre: 174

İzlanda: 162

Danimarka: 143

İrlanda: 133

Lüksemburg ve Finlandiya: 124

AB ortalaması: 100

İtalya: 98

İspanya: 91

Polonya: 72

Kuzey Makedonya: 55

Türkiye: 53

Kaynak: AA