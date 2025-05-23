Türkiye ile Avrupa Arasında Eğitim Enflasyonu Uçurumu: Fark Tam 65 Kat!

CHP Kocaeli milletvekili Mühip Kanko, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında ‘eğitim enflasyonu’nu gündeme getirdi. Kanko, “Türkiye’deki eğitim enflasyonu Zimbabve, İran ve Sri Lanka’nın 3 katı!” vurgusunu yaptı.

Türkiye’deki üniversite harçları ve öğrenci giderlerindeki fahiş fiyata dikkat çeken Kanko, “Türkiye, 2025 yılında üniversite harçları ve öğrenci giderlerindeki artışta dünya birincisi oldu” ifadelerini kullandı.

Kanko’nun aktardığı verilere göre, 2025 yılında Türkiye'deki üniversite harçları ve öğrenci yaşam giderlerinde yaşanan artış oranı, tüm dünyada ilk sıraya yerleşti. Türkiye’nin bu konuda Zimbabve, İran ve Sri Lanka gibi kırılgan ekonomileri dahi geride bıraktığını belirten Kanko, “Bu tablo yalnızca ekonomik krizle açıklanamaz; bu, gençliğe uygulanan sistematik bir baskıdır” diye konuştu.

Açıklamasında verileri de paylaşan Kanko, Avrupa ülkelerinde üniversite giderlerinin yıllık ortalama yüzde 1,3 arttığını belirtirken, Türkiye’de ise yüzde 85’lik bir artış görüldüğünü kaydetti. Kanko, bu verilerin Avrupa’nın 65 katı olduğunu belirtti ve Türkiye’de üniversite eğitiminin erişilemez hale geldiğini kaydetti.

Kanko, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençlerimize yük bindirmekten vazgeçin. Üniversite harcını değil, sarayın şatafatını düşürün! Lüks makam araçlarından kısın! Çünkü bu ülke, kendi evladını okutamayacak hâle geldiyse, bunun adı artık kriz değil, doğrudan çöküştür.”