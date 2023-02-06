Tüm ülkede okullar bir hafta süreyle tatil edildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Birçok kenti etkileyen depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...